Em Manaus, David Almeida (Avante) vence o 2º turno com 51% dos votos Disputa acirrada marcou o segundo turno das eleições municipais na capital amazonense. Candidato Amazonino Mendes (Podemos) teve 48,73%

O candidato David Almeida (Avante), de 51 anos, que venceu a eleição em Manaus SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Após disputa acirrada pela prefeitura de Manaus (AM), o segundo turno das eleições municipais foi vencido pelo candidato David Almeida (Avante), de 51 anos. Ele teve 51,27% dos votos válidos, contra 48,73% dos votos válidos do candidato Amazonino Mendes (Podemos).

No primeiro turno Amazonino havia ficado na frente, com 23,91,% dos votos válidos e Almeida, com 22,36,%.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) registrou 7,64% de votos nulos, 4,19% de brancos e a abstenção em Manaus ficou em 22,45%.

O prefeito eleito teve um dia marcante. De manhã, ele acompanhou o enterro de sua mãe, que morreu no sábado de covid-19. Rosa Almeida estava internada havia duas semanas no Hospital Adventista de Manaus e teve complicações devido à doença.