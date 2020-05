"Em nenhum momento Sérgio Moro diz que cometi crime", diz Bolsonaro

Bolsonaro falou sobre depoimento de Moro Ueslei Marcelino/Reuters – 20.04.2020

Na tarde desta terça (5), o presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa na entrada do Palácio do Planalto e repercutiu o depoimento de Sérgio Moro, que foi divulgado há poucas horas. Bolsonaro disse que ainda não leu as dez páginas, mas ressaltou que “parece que em nenhum momento ele diz que eu cometi crime”.

Leia mais: Em depoimento, Moro relata pressão por troca na PF do Rio

Bolsonaro disse ainda que a “verdade está sendo restabelecida” e, para rebater o ex-ministro, mostrou seu celular e uma troca de mensagens com Moro. O presidente tentou, assim, desqualificar a acusação de que queria interferir na Polícia Federal ao sugerir a troca do superintendente a Moro. Numa das mensagens anteriores, o próprio ex-ministro diz que era “fofoca” a notícia de que a PF estaria em busca de deputados bolsonaristas. Como se sabe, nesta segunda (5), Bolsonaro apareceu com um cartaz dizendo que o depoimento de Moro continha fofocas. "Isso é fofoca. O Moro disse que isso é fofoca, porque ele tem informações privilegiadas. Não tem nome de deputado nenhum, nem de Carlos Bolsonaro. Sinal que ele teve acesso ao processo e diz que é fofoca". O presidente foi além: "em nenhum momento eu pedi relatório de inquérito. Isso é mentira deslavada".

Bolsonaro falou ainda que “lamento o destino de Sérgio Moro, com o passado que tem, caçando corruptos, bandidos, acabar assim”. O presidente comentou também que Moro “teve uma boa atuação no governo, e em outros momentos deixou a desejar”. Ainda ressaltou que o Ministério Público vai investigar tudo, “ouvir ministros e outras pessoas para ver se cometi algum crime”.

Sobre a acusação de que participou, no último domingo (3), de manifestações antidemocráticas, o presidente declarou que foi “um movimento espontâneo e eu estava na minha casa. Na minha frente ninguém falou em fechar congresso, STF. Foi o povo na rua. Tinha alguns cartazes, mas nada além disso".