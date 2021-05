Em ofício, secretária classifica como inadmissível não usar cloroquina

A- A+

Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, em depoimento Edilson Rodrigues/Agência Senado - 25.05.2021

Relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), leu um trecho de um ofício assinado pela secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, em que ela classifica como inadmíssivel a não adoção em Manaus dos medicamentos antivirais recomendados pelo Ministério da Saúde.

Apesar do ofício, a secretária diz que o ministério não recomendou o uso do medicamento, apenas orientou. "Mas é preciso dizer que o Ministério da Saúde nunca indicou tratamento contra a covid. Nós estabelecemos doses seguras para que os médicos brasileiros pudessem usar esses medicamentos [cloroquina e hidroxicloroquina} com seus pacientes."

Mayra Pinheiro presta depoimento à CPI nesta terça-feira (25) . Leia abaixo trecho do depoimento:

Renan Calheiros: Houve algum tipo de orientação direta para os médicos da cidade para prescreverem o tratamento precoce?

Mayra Pinheiro: A orientação é para todos os médicos brasileiros, não só para Manaus.

Renan Calheiros: Vossa senhoria considera adequado recomendar a médicos o uso de terapia sem eficácia comprovada?

Mayra Pinheiro: Numa situação de guerra lançamos mão de todas as evidências.

Renan Calheiros: Vossa senhoria enviou um ofício a secretaria de Saúde de Manaus estimulando a gestão municipal a usar medicamentos orientados pelo MS, entre eles a cloroquina. E no documento classificou como inadimissível a não adoção da orientação. Vou ler: "Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas pelo MS tornando dessa forma inadimssível diante da gravidade da situação de saúde em Manaus a não adoção da referida orientação". Vossa senhoria confirma esse fato?

Mayra Pinheiro: Sim.

Omar Aziz: A senhora recomendou?

Mayra Pinheiro: Recomendou não, nós orientamos. Orientação é um documento do ministério, existe uma norma técnica.

Aziz: Qual é a difereça de recomendar e orientar?

Mayra Pinheiro: A minha presença aqui é oportunidade de esclarecer o que presenciei em Manaus. Essa palavra inadmissível é em relação ao que nós encontramos nas Unidades Básicas de Saúde de Manaus.

Em suas redes sociais, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que é médico, publicou a cópia de um ofício assinado por Mayra Pinheiro, de janeiro de 2021, para a secretária de Manaus pedindo autorização para visitar as UBS "para que seja difundido e adotado o tratamento precoce".

Mentirosa, a Capitã Cloroquina MENTIU na CPI. Aqui está a prova, ela mesma respondeu ao meu requerimento de informação. @renancalheiros @OmarAzizSenador @senadorhumberto @SenadorRogerio pic.twitter.com/Ec9lIyl4gV — Alexandre Padilha (@padilhando) May 25, 2021