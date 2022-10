Em PE, Raquel Lyra tem 64,1% dos votos válidos contra 35,9% de Marília Arraes Segundo pesquisa, candidata do PSDB tem a preferência do eleitorado pernambucano para o segundo turno das eleições Em PE, Raquel Lyra tem 64,1% dos votos válidos contra 35,9% de Marília Arraes

Brasil | Do R7

A- A+

Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra (PSDB) disputarão o 2º turno para o Governo de PE Divulgação/Arte R7

A candidata do PSDB ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra, tem 64,1% dos votos válidos, de acordo com pesquisa publicada nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Veritá. A candidata do Solidariedade, Marília Arraes, tem 35,9%.

VEJA A COBERTURA COMPLETA DAS ELEIÇÕES 2022 NA PÁGINA ESPECIAL DO R7

A pesquisa foi feita por iniciativa própria do instituto. Foram entrevistados 2.010 eleitores entre terça-feira (25) e quinta-feira (27). A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) sob o número PE-02710/2022.

No cenário que leva em conta os votos não válidos, Raquel também aparece à frente, com 60,4%, ao passo que Arraes tem 33,9%.