Em posse, Gilson Machado reclama de fechamento de hotéis em Búzios Ministro substitui Marcelo Álvaro Antônio após ele se desentender com outro integrante do governo, Luiz Eduardo Ramos

Gilson Machado é o novo ministro do Turismo Youtube / Divulgação

O Ministério do Turismo tem oficialmente um novo titular: Gilson Machado. Ele tomou posse nesta quinta-feira (17) pedindo fim dos lockdowns e reclamando do fechamento de hotéis e praias de Búzios (RJ), determinado quarta-feira (16) pela Justiça.

Segundo Machado, "o setor não suporta mais lockdowns". A decisão judicial ocorreu após o aumento de casos de covid-19 no município.

A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e da maior parte dos ministros.

Machado abriu seu discurso dizendo que o turismo pode ter no Brasil a mesma importãncia do agronegócio. E citou a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ao dizer que vai viabilizar uma ideia sua.

"Nós vamos fazer o turismo de inclusão, e quero que todos saibam que a ideia foi da senhora", disse.

O novo ministro disse que o setor de turismo nunca teve um governo que realmente acreditava em sua importância e afirmou que a recuperação das empresas do setor é clara, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Citou que o setor áereo, por exemplo, já apresenta números que mostram que o pior ficou para trás.

O ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio (PL) falou antes de Gilson Machado.

Ele, numa tentativa de evitar novos desgastes com a atual gestão, declarou que se sente orgulhoso de ter integrado o governo.

Disse que as ações da pasta em 2019 e 2020 são incomparáveis com qualquer gestão do passado. "Primeiro pela liberdade que o senhor deu, presidente, e pela ajuda do Congresso. Alcançamos números expressivos. Vários recordes foram quebrados."

"No ano de 2020, entregamos 891 obras", afirmou o ex-ministro, que completou a informação dizendo que deveria ter aprendido a divulgar melhor os atos da pasta.

Ele deixou o cargo agradecendo também as empresas e profissionais do turismo e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, por ter apoiado o setor nesses dois anos de governo. "Eu não tenho dúvida que o Ministério do Turismo vai continuar realizando grandes mudanças", afirmou.

"Sigo como um soldado pronto para a batalha onde quer que ela aconteça", finalizou.

Quem finalizou o evento foi o presidente Bolsonaro, que agradeceu ao ex-ministro o trabalho feito na pasta e fez inúmeras brincadeiras com o também veterinário Gilson Machado. "Que digo que é meu médico, sem problema nenhuma", disse Machado.

A decisão de Bolsonaro se deu após uma suposta troca de acusações em um grupo de WhatsApp, em que Marcelo Álvaro Antônio afirmou que o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) estava em negociação com o Centrão para repassar o Turismo.

Álvaro Antônio deve reassumir seu mandato de deputado federal por Minas Gerais.