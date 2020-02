Em primeiro dia tranquilo, bebês ficam amigos durante a quarentena Isabela, a mascote do grupo, com um ano e meio, estava entediada por ter sido obrigada a ficar dentro de casa 16 dias em Wuhan, na China

Isabela e Matheus, aparentemente, aprovaram o primeiro dia de confinamento Luís Pablo Lassalle / Arquivo pessoal

O encontro dos dois bebês do grupo de brasileiros e estrangeiros em Anápolis, Goiás, foi o ponto alto do primeiro dia de quarentena contra o coronavírus no Brasil — veja os vídeos abaixo. Ao todo, 58 pessoas estão isoladas em um hotel construído na base aérea da cidade, com oito crianças entre elas.

A pequena Isabela, de um ano e meio, é a mascote do grupo que ficará 18 dias sob observação da equipe médica da Força Aérea Brasileira (FAB). O segundo bebê em Anápolis é Matheus, com cerca de dois anos e meio.

No domingo, eles assistiram desenhos na televisão e brincaram por um longo período.

Além dos 34 passageiros do voo que chegou domingo (9) de Wuhan, na China, cidade considerada o epicentro do coronavírus, estão no local a equipe médica e a tripulação que acompanhou a operação de resgate.

Ao todo, 38 suítes foram preparadas, com TV, internet, frigobar, ventilador, telefone e ar condicionado. Ainda há área de lazer para os adultos e outra com brinquedos, como um pula-pula, para as crianças. Todos têm direito a seis refeições diárias.

Ninguém está doente. A quarentena serve apenas como precaução para evitar a disseminação do vírus no país. Se alguém apresentar sintomas do coronavírus nesse período será isolado em uma área próxima, dentro da base área. Se o quadro clínico se agravar, ocorrerá a transferência, de helicóptero, para o Hospital das Forças Armadas de Brasília.

Isabela é brasileira, filha do ilustrador argentino Luís Pablo Lassalle e da chinesa Hui Zhang. Eles moram em Florianópolis (SC). Enquanto o pai ficou no Brasil, as duas viajaram a Wuhan no ano passado para que a família conhecesse a bebê. As duas voltariam dia 25 de janeiro, mas dois dias antes o aeroporto da cidade foi interditado por causa do surto da doença.

Lassalle soube pelo R7, na sexta-feira (7), que o quarto preparado para sua família em Anápolis tinha até um berço com o nome da filha. É pra minha menina?", questionou. Depois de ver o nome, se emocionou. "Chorei aqui", disse.

Uma das preocupações de Lassalle pouco antes do voo era perceber, pelas ligações à esposa, que a filha estava entendiada após 16 dias confinada e sem muito o que fazer na casa da família em Wuhan. Foi um conforto saber que o hotel preparado em Goiás tinha outras crianças, além de espaço para correr e área de lazer.