Em pronunciamento, ministra vai reforçar importância da vacinação contra a Covid-19

Nísia: Anúncio da OMS não significa o fim da circulação do vírus

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, vai fazer um pronunciamento nas redes de televisão e rádio neste domingo (7), às 20h, para abordar o anúncio da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que a Covid-19 não é mais uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Durante a sua fala, ela vai reforçar a importância da vacinação contra a doença e que a pandemia ainda não acabou de fato.

A OMS deu fim ao estado de emergência global na sexta-feira (5). Esse é o nível mais alto de alerta da agência em relação a uma doença. De acordo com a organização, a decisão foi possível diante do avanço da vacinação, da consequente tendência decrescente nas mortes pela doença e do declínio nas hospitalizações e internações em unidades de terapia intensiva.

Após o anúncio da OMS, Nísia reconheceu que a medida é uma grande vitória, mas afirmou que a Covid-19 ainda requer atenção especial. “O anúncio não significa o fim da circulação do vírus, mas uma mudança de abordagem. Ainda temos que ter cuidados, inclusive nos vacinando contra a Covid-19, o que em muitos países passou a compor o calendário anual, a exemplo da vacinação contra a influenza”, frisou a ministra da Saúde, nas redes sociais.

No Brasil, a Covid-19 provocou 37,4 milhões de casos e mais de 700 mil mortes. O mais recente boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), alerta para indícios de crescimento de casos da doença em 17 estados brasileiros. Dessa forma, Nísia ressalta que a vacinação é fundamental para manter o controle sobre a disseminação do vírus e eventuais altas no número de casos e mortes.

“Devemos continuar a mobilização para ampliar a cobertura com a vacina bivalente e combater a desinformação, que questiona de forma improcedente a segurança e a eficácia dos imunizantes. Essa é a principal missão do Movimento Nacional pela Vacinação”, garantiu a ministra.