Em rede social, Bolsonaro lamenta incêndio na Catedral de Notre-Dame

Paulo Lima, do R7

Incêndio nesta segunda-feira destruiu Catedral de Notre-Dame Philippe Wojazer/Reuters

O presidente Jair Bolsonaro lamentou o incendio na catedral de Notre-Dame, em Paris, ocorrido nesta segunda-feira (15). Em mensagem no Twitter, Bolsonaro classicou o incêndio como "terrível"."Em nome dos brasileiros, manifesto profundo pesar pelo terrível incêndio que assola um dos maiores símbolos da cultura e da espiritualidade cristã e ocidental, a catedral de Notre-Dame, em Paris. Neste momento sombrio, as nossas orações estão com o povo francês", escreveu.