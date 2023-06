Em reunião com Lula, Alcolumbre sinaliza disposição para ajudar indicação de Zanin ao STF O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado é responsável por pautar a sabatina do indicado ao cargo Em reunião com Lula, Alcolumbre sinaliza disposição para ajudar indicação de Zanin ao STF

A- A+

Davi Alcolumbre é presidente da CCJ do Senado Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta quinta-feira (1º), o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) se disse disposto a ajudar com o andamento da indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). O nome escolhido pelo chefe de Estado será sabatinado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, presidida pelo amapaense, mas ainda não há data confirmada.

Antes da reunião com Lula, Alcolumbre se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e disse que pode pautar a sabatina de Zanin para depois do feriado de Corpus Christi. O parlamentar também afirmou que pretende dar um ritmo normal à apreciação do nome. A movimentação é para que o advogado seja avaliado pela Casa antes do recesso do meio de ano, que começa em 17 de julho.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

O governo Lula publicou em edição extra do Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (1º), a indicação de Zanin para uma vaga no STF. O advogado deve ocupar a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano. Mais cedo, o presidente afirmou que o indicado será um "excepcional ministro".

Após a saída de Ricardo Lewandowski da Corte, o nome de Zanin era tido como o favorito para substituí-lo. Apesar da relação pessoal com o advogado, o que pode causar suspeitas sobre as intenções do presidente com a seleção, Lula sempre deixou claro que gostaria de escolher uma pessoa próxima a ele.

“Vocês já esperavam que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que ele se transformará em um grande ministro", afirmou Lula durante uma agenda no Palácio Itamaraty.

"Conheço as qualidades dele como advogado, conheço as qualidades dele como chefe de família e conheço a formação dele. Zanin será um excepcional ministro da Suprema Corte se aprovado pelo Senado, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ele ser ministro da Suprema Corte", completou o presidente.

Perfil

Zanin é conhecido pela discrição e pela determinação, além de ser "inteligente e preparado, com a cabeça estratégica", adjetivos usados por ministros do STF. Na transição do governo, fez parte do grupo responsável pela relatoria sobre Cooperação Judiciária Internacional e Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

O advogado acompanhou Lula até a sede da Polícia Federal em Curitiba quando o presidente foi preso. Era ele quem levava livros e conversava toda semana com o presidente, além de ser o porta-voz das questões jurídicas. Zanin é formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e especializado em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais.

Zanin foi professor de direito civil e direito processual civil na Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp); membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) e do International Bar Association (IBA); além de ser sócio efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) e associado-fundador do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial (IBDEE).