Daniel Trevor, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Em reunião com Teich, Witzel pede médicos chineses Além do governador do RJ, participaram também do encontro realizado nesta quinta-feira (30) João Doria (SP), Romeu Zema (MG) e Renato Casagrande (ES)

Na imagem, ministro da Saúde, Nelson Teich, em coletiva de imprensa Edu Andrade / Estadão Conteúdo / 27.04.2020

Os governadores do Sudeste realizaram nesta quinta-feira (30) uma reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich, para expor as necessidades estaduais diante da pandemia do novo coronavírus.

Participaram do encontro João Doria (SP), Romeu Zema (Novo), Renato Casagrande (ES) e Wilson Witzel (RJ). O secretário-executivo do ministério, general Eduardo Pazuello, também marcou presença. As videoconferências semanais com os Estados estão sendo coordenadas pela secretária-especial de Assuntos Federativos, Deborah Arôxa.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a região Sudeste é a mais afetada em todo o país: são 38.892 casos, concentrando 49,8% do total. São Paulo é o epicentro da doença no Brasil – com 26.158 casos e 2.247 mortes.

Durante o encontro, que teve início às 11h, Doria (SP) pediu diretrizes e esclarecimentos sobre o que será oferecido aos Estados, além de adotar tom amistoso e não criticar posicionamentos do residente do Palácio do Alvorada.

O tucano, inclusive, trocou elogios com o ministro da Saúde, parabenizando-o pelas posições colocadas de forma "sincera, clara e equilibrada". Também pediu para Teich seguir com serenidade e feitio técnico, como conduziu a reunião.

Witzel solicitou ao ministro da Saúde mão de obra chinesa. Sugeriu que o governo federal entrasse em contato com o embaixador da China no Brasil para pedir profissionais chineses, entre eles médicos, para trabalharem no país durante a pandemia.

Casagrande, por sua vez, pediu repasse de recursos para Estados e não municípios – segundo ele, dessa maneira, há melhor aplicabilidade da quantia.

A solicitação de novos respiradores também recebeu destaque nas falas de todos os governadores, que também defenderam a manutenção do isolamento social no enfrentamento ao novo coronavírus.