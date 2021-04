Em reunião, Kátia Abreu e Mourão falam sobre China e meio ambiente Senadora apresentou projeto para o vice-presidente que antecipa para 2025 as metas de redução do desmatamento ilegal

A- A+

Na imagem, Hamilton Mourão e Kátia Abreu Reprodução

Em reunião realizada nesta quarta-feira (28), a senadora Kátia Abreu (PP-TO) e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), conversaram sobre a relação bilateral Brasil-China e meio ambiente.

A conversa se deu para tratar da 6ª edição da Cosban (Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação), prevista para o segundo semestre. O grupo tem o objetivo de promover a parceria estratégica entre Brasil e China, em suas vertentes econômico-comercial, tecnológico e de desenvolvimento.

A senadora defendeu que o país deva fixar metas de exportação, com o objetivo de beneficiar-se do crescimento previsto para a economia chinesa nas próximas duas décadas. Kátia falou ainda em esforços para ampliar a participação relativa do Brasil no mercado chinês, explorando novos nichos e ampliando vendas nos segmentos em que já opera.

Meio Ambiente

Durante o encontro, a senadora, que preside a CRE (Comissão de Relações Exteriores), apresentou ao vice-presidente projeto de lei que antecipa para 2025 as metas de redução do desmatamento ilegal e de redução de 43% das emissões de gases de efeito estufa.

Em 22 de abril, na Cúpula dos Líderes sobre o Clima, o presidente Jair Bolsonaro prometeu zerar o desmatamento ilegal na região amazônica até 2030 e reduzir emissões de carbono em 37% e zerá-las até 2050.