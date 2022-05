Em São Januário, solidariedade entrará em campo para ajudar famílias necessitadas do Rio

A- A+

Palco de jogos memoráveis do Vasco da Gama e da Seleção Brasileira, o Estádio São

Januário receberá uma partida que vai muito além do futebol. Neste sábado (28), a partir

das 13h, o campo cruzmaltino abrigará o “Driblando a Fome”, um evento organizado pelo

programa social Unisocial EVG para arrecadar alimentos e ajudar famílias carentes do Rio

de Janeiro.

Driblando a fome nesta sábado em São Januário: futebol e solidariedade Divulgação



Dados do Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) indicam que há mais de 2,5

milhões de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza no estado do Rio.

“Sabemos que a economia do Brasil ainda não se recuperou dos danos causados pela

pandemia e tivemos um agravante neste ano, com a guerra da Ucrânia, que, infelizmente,

contribuiu significativamente com o aumento da inflação no país. Com essa situação de

calamidade econômica, muitas famílias permanecem atingidas pela fome e o desemprego”,

avalia Leandro Zangarini, responsável pelo Unisocial EVG.

Ele explica que “para alavancar as doações de alimentos, o evento ‘Driblando a Fome’

conta com a solidariedade daqueles que podem fazer a sua doação para ajudar essas

famílias que realmente estão necessitadas.”

Futebol, música e dança contra a fome

Os organizadores do “Driblando a Fome” esperam levantar 100 toneladas de comida,

doadas por um público estimado de cerca de 22 mil pessoas. O ingresso para participar do

evento são dois quilos de alimentos não perecíveis, tais como macarrão, arroz, feijão, óleo,

café, fubá, açúcar, farinha de trigo, macarrão, leite em pó,biscoitos e achocolatado.

Além da disputa entre os Amigos do Bispo Jadson X Amigos do Tino Jr, apresentador da

Record TV, o público presente assistirá a um show da Banda FJU, desfile de grupos e uma

apresentação de dança. Unindo futebol e solidariedade, o “Driblando a Fome” já aconteceu em cidades de São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Espírito Santo, Paraíba e no Distrito Federal.

Até agora, a iniciativa do Unisocial EVG arrecadou 729 toneladas de alimentos para as populações carentes destes estados.

Além do Rio de Janeiro, neste fim de semana, a ação social também acontecerá em

cidades de Alagoas, Ceará e Mato Grosso do Sul no dia 28 e, no domingo (29), em Minas

Gerais.

O Unisocial EVG é um dos 17 programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino

de Deus.



Agenda: “Driblando a Fome”, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28/5

Horário: Abertura dos portões ao meio-dia

Local: Estádio São Januário - Rua Gen. Almério de Moura, 131 - Vasco da Gama - Rio de

Janeiro (RJ)