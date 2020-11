Em São Luís, Ibope mostra Braide com 50% e Duarte Jr. com 42% Foram entrevistados 805 eleitores entre os dias 25 e 27 de novembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos

Os candidatos Eduardo Braide (Podemos) e Duarte Júnior (Republicanos) Reprodução



O candidato do Podemos a prefeito de São Luís (MA), Eduardo Braide, aparece na liderança de pesquisa do Ibope divulgada neste sábado (28), com 50% das intenções de voto. Seu adversário, o deputado estadual Duarte Júnior (Republicanos), teve 42% das respostas.

Houve ainda 5% de intenções de votos em branco e nulos e 2% que não souberam ou não responderam. Excluindo-se esse contingente, Braide ficou com 54% dos votos válidos e Duarte Júnior, com 46%.

Em relação ao levantamento do Ibope divulgado no dia 20, também sobre o segundo turno, o deputado federal do Podemos oscilou positivamente 1 ponto, já que antes tinha 49% das intenções. O adversário do Republicanos manteve-se com os mesmos 42% nas duas sondagens.

O Ibope entrevistou 805 eleitores de São Luís entre os dias 25 e 27 de novembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

O nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada e divulgada pela TV Mirante, foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA) sob o protocolo MA-05555/2020.

