Em São Paulo, 521 mil anularam voto a governador por digitarem número de Bolsonaro

Tarcísio de Freitas, candidato ao Governo de SP, e o presidente Jair Bolsonaro Alan Santos/PR - 11.9.2020

No primeiro turno da eleição deste ano para governador de São Paulo, 521.015 eleitores anularam o voto por terem digitado 22, o número de urna do presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

No estado, o PL não lançou candidato ao Palácio dos Bandeirantes. O partido decidiu apoiar o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, que concorre com o número 10.

Tarcísio foi o mais votado no primeiro turno, tendo recebido 9.881.995 votos (42,32% do total). O segundo colocado foi Fernando Haddad (PT), que teve 8.337.139 votos (35,70%). Eles disputarão o segundo turno, que acontece em 30 de outubro.

Caso os eleitores que digitaram 22 tivessem apertado o número de Tarcísio, o candidato do Republicanos teria chegado a 10.403.010 votos. No entanto, isso não faria com que ele vencesse a eleição já no primeiro turno, pois ainda faltariam 3,2 milhões de votos a favor dele.