Em São Paulo, vice-presidente da Câmara dos Deputados elogia Doria

Na imagem, deputado Marcelo Ramos (PL-AM) Michel Jesus/Câmara dos Deputado - 19.08.2021

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), participou de coletiva de imprensa ao lado do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), neste domingo (12) em São Paulo. O parlamentar elogiou o tucano, disse que ele “conseguiu dar uma resposta não só para São Paulo, mas para o Brasil” ao iniciar a vacinação da população contra a covid-19 no país e criticou, ainda, discurso adotado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No início da coletiva de imprensa, Doria anunciou a participação de Ramos na agenda. “É um dos melhores nomes da nova geração de deputados federais, contundentes na defesa da democracia, dos princípios da liberdade, seja na condição de deputado pelo Amazonas seja na condição de vice-presidente da Câmara dos Deputados”, disse o tucano.

Na sequência, Ramos, que se declarou oposição ao presidente da República em julho, agradeceu a oportunidade e elogiou Doria. “Esse esforço de garantir a paz num momento fundamental do país, de defesa da democracia, de vacina, o senhor, que é o senhor governador, que saiu na frente de todo mundo e conseguiu dar uma resposta, que não foi só para São Paulo e, sim, para o Brasil, da importância da vacina como o único instrumento de combate da pandemia e de retomada da econômica”, afirmou.

Na imagem, Marcelo Ramos e João Doria Governo de São Paulo

“Foi o seu esforço pela vacina que contrapôs a falsa polarização entre pandemia e economia, como se houvesse uma solução do problema diferente da outra. A solução para os dois problemas é a vacina e foi São Paulo que deu essa lição para o Brasil”, acrescentou, em tom crítico ao discurso adotado por Bolsonaro.

Ramos disse, ainda, que iria para a manifestação que ocorre na avenida Paulista, no centro de São Paulo, em defesa da democracia e contra o governo federal. Os atos são organizados pelo MBL e Vem pra Rua. Em uma imagem compartilhada nas redes sociais, o vice-presidente da Câmara aparece no protesto ao lado do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), um dos fundadores do MBL.