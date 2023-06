Em semana com feriado, Lira libera deputados do trabalho presencial Parlamentares poderão registrar os votos remotamente durante a semana; Lira justificou que medida vai 'otimizar trabalhos da Casa' Em semana com feriado, Lira libera deputados do trabalho presencial

Lira liberou autorizou presença on-line Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 1º.2.2023

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), liberou os deputados do trabalho presencial na próxima semana. Com isso, o registro de presença poderá ser feito on-line nas sessões de segunda (5) a quarta-feira (7). Na mensagem enviada à Mesa Diretora, Lira justificou que a medida tem como objetivo "otimizar os trabalhos da Casa". A próxima semana já teria uma agenda esvaziada e sem votações de matérias importantes no Congresso por causa do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (8), e do ponto facultativo do dia seguinte (9).

No entanto, a medida também pode ser lida como um recado de Lira ao Planalto de que vai diminuir o ritmo do Congresso por causa da falta de articulação do governo com o Parlamento.

Após a votação da medida provisória que estruturou os ministérios, no limite do prazo de vencimento, Lira externou o descontentamento com o governo e afirmou que a MP só não foi rejeitada porque a Câmara deu um último voto de confiança a Lula. "Daqui para a frente, o governo tem que andar com suas próprias pernas, e não haverá nenhum tipo de sacrifício dos parlamentares", disse.

"O governo sabe e tem consciência que a acomodação política não está feita, não tem base consolidada, o líder José Guimarães (PT-CE) tem consciência disso, e convencemos nossos deputados que é importante que o governo tenha sua gestão, muito embora muitos queriam demonstrar ao governo para que participe mais da vida ativa do país", afirmou Lira.

Nesta sexta-feira, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem "maturidade necessária" para lidar com a fragmentação do atual Congresso. "Hoje, vivemos no Congresso um cenário de muita dispersão e fragmentação, com muitos partidos, e os interesses são diversos. Mas creio que o presidente Lula e sua equipe têm a maturidade necessária para lidar com isto, pois sabem que o Brasil precisa voltar a crescer", afirmou o senador.