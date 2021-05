Em SP, Bolsonaro tem 32% das intenções de voto e Lula, 24% O atual governador do Estado, João Doria (PSDB), conta com aproximadamente 7%. Pesquisa foi divulgada nesta segunda

Brasil | Plínio Aguiar e Mariana Londres, do R7

A- A+

Na imagem, presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Isac Nóbrega/PR - 15.04.2021

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lidera a eleição presidencial em 2022 no Estado de São Paulo, de acordo com pesquisa elaborada pelo Paraná Pesquisas e divulgada nesta segunda-feira (3).

No primeiro cenário estimulado pela pesquisa, Bolsonaro tem 32% das intenções de voto, enquanto que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 23,7%. Na sequência, aparece Sérgio Moro (6,7%), João Doria (6,3%), Ciro Gomes (6,1%), Luciano Huck (5,2%), João Amoêdo (4,1%) e Rodrigo Pacheco (0,6%). Não sabe ou não respondeu: 3,8%. Branco: 11,5%.

Bolsonaro também lidera no segundo cenário com 32,7% das intenções de voto, contra 14,5% de Fernando Haddad. Na sequência, aparece Ciro Gomes (8,3%), Luciano Huck (7,6%), Sérgio Moro (7,3%), João Doria (7,1%), João Amoêdo (4,3%) e Rodrigo Pacheco (0,8%). Não sabe ou não respondeu: 3,6. Branco: 13,8%.

Avaliação de Bolsonaro

A pesquisa questionou os entrevistados sobre a avaliação e aprovação da administração de Bolsonaro. Quase a metade (49,4%) desaprova a gestão do atual presidente, enquanto que 45,6% aprovam o governo. Não sabem ou não opinaram representam 4,9%.

Pesquisa

A pesquisa ouviu 1602 eleitores de 92 municípios do Estado de São Paulo, entre os dias 28 de abril e 1º de maio de 2021. A pesquisa atinge grau de confiança de 95%, com margem de erro aproximadamente de 2,5% para os resultados gerais. A pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o número 3122/21.