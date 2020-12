Em SP, Justiça condena blogueiro por fake news contra Boulos

A- A+

Na imagem, Oswaldo Eustáquio Reprodução

A Justiça Eleitoral condenou o blogueiro Oswaldo Eustáquio ao pagamento de R$ 15 mil por divulgar fake news contra Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020.

A decisão foi dada no último dia 23 pela juiz Emílio Migliano Neto. A reportagem buscou contato com a defesa do blogueiro, que afirmou que irá entrar com recurso e provar inocência de seu cliente.

De acordo com o blogueiro, Boulos teria usado empresas de fachadas durante a campanha à prefeitura paulista. O político nega as acusações.

Eustáquio é investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no âmbito do inquérito que apura atos antidemocráticos.