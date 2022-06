Embaixada britânica diz que vai acompanhar investigações sobre mortes de Dom e Bruno

A- A+

A Embaixada do Reino Unido informou ter recebido com "extrema tristeza" a confirmação de que um dos corpos periciados pela Polícia Federal é de Dom Phillips. Segundo a encarregada de Negócios britânica no Brasil, Melanie Hopkins, o órgão vai acompanhar o avanço das investigações.

"A confirmação de que um dos corpos periciados é de Dom Phillips representa um desfecho que nos deixa extremamente entristecidos. Seguimos apoiando a família de Phillips. Reitero minha gratidão aos envolvidos nas buscas. Continuaremos acompanhando o avanço das investigações", publicou Melanie Hopkins.

O resultado de uma perícia essencial foi divulgado nesta sexta-feira (17). O exame realizado pela Polícia Federal revelou que a arcada dentária de um dos corpos encontrados no Amazonas é do jornalista britânico Dom Phillips. A comparação com laudos anteriores entregues pela família confirmou que o material é parte do corpo de Dom, que desapareceu no dia 5 deste mês na região do Vale do Javari, próximo à cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, junto com o indigenista Bruno Pereira.

A hipótese da PF é que os autores tenham agido sozinhos, sem que houvesse um mandante do crime. A avaliação da perícia se concentra em entender a dinâmica das mortes. Os policiais pretendem liberar os corpos em até sete dias para que as famílias possam realizar os enterros.

















O avião com os restos mortais encontrados nas buscas pelo jornalista inglês Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira chegou a Brasília por volta das 18h40 desta quinta-feira (16). Eles foram transportados de Atalaia do Norte (AM) para o Instituto de Criminalística da Polícia Federal, na capital, onde vão passar por perícia.



