Embaixada de Israel posta foto em que apaga prato de Bolsonaro

Bolsonaro e Yossi Shelley almoçaram neste domingo (7) Reprodução/Twitter

O perfil oficial da Embaixada de Israel no Brasil no Twitter publicou uma foto do embaixador Yossi Shelley durante um almoço com o presidente Jair Bolsonaro.

A imagem, no entanto, chama a atenção porque tinha borrões sobre os pratos em uma tentativa de esconder a comida servida.

O cardápio não foi confirmado, mas acredita-se que o prato principal teria sido lagostim, alimento proibido pelo judaísmo.

Bolsonaro recebe homenagem na Embaixada de Israel

Antes da final da Copa América entre Brasil e Peru, o presidente @jairbolsonaro e o @embaixadoryossi almoçaram juntos em Brasília. Eles irão acompanhar a partida desejando sorte para a seleção brasileira em busca de mais um título. Vai Brasil!! pic.twitter.com/trDHb0ftCh — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) July 7, 2019

A foto do almoço realizado neste domingo (7) pela representação diplomática, pouco antes de Bolsonaro embarcar para assistir a final da Copa América, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais.

Diversos usuários fizeram piadas com os borrões porque parecem com a ferramenta 'spray' presente no programa Paint Brush.