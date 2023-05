Embaixada do Reino Unido em Brasília destaca a Amazônia em comemoração à coroação do rei Embaixada britânica comemorou, nesta terça-feira, a coroação do rei Charles 3º, que está marcada para sábado Embaixada do Reino Unido em Brasília destaca a Amazônia em comemoração à coroação do rei

A- A+

Embaixadora Stephanie Al Qaq comemora coroação Luiz Calcagno/R7 - 2.5.2023

O meio ambiente esteve no centro das comemorações pela coroação do rei Charles 3º na Embaixada do Reino Unido em Brasília, na noite desta terça-feira (2). A embaixadora Stephanie Al Qaq recebeu autoridades em uma solenidade que contou com um cardápio amazônico para chamar a atenção para a preservação da floresta.

O rei será coroado no sábado (6) junto com Camilla, a rainha consorte. A cerimônia acontecerá na Abadia de Westminster, em Londres. A temática para a comemoração na embaixada britânica foi escolhida porque o meio ambiente é um dos temas de preocupação do rei. Ele já esteve quatro vezes no Brasil e, em duas delas, fez questão de ir à Amazônia.

A embaixadora destacou que o rei Charles 3º tem uma proximidade grande com o Brasil e já conversou com o presidente Lula. Stephanie Al Qaq acredita que após a coroação, o relacionamento entre as nações deve se fortalecer. "Todas as embaixadas podem ter uma festa de coroação. Aqui no Brasil estamos fazendo [a comemoração] com um pouco de antecedência. O presidente Lula vai para a coroação e vou junto", contou.

Questionada sobre como a coroação de Charles 3º pode mudar o relacionamento entre Brasil e Reino Unido, a embaixadora destacou o interesse do rei pelo meio ambiente. "Já sabemos muito sobre o rei. Ele já viajou para mais de 100 países. Tem uma conexão com vários países e teremos um pé na tradição e um pé no futuro. O rei está muito interessado na sustentabilidade e na biodiversidade e seguirá com esses temas", disse.

"O rei já falou com o presidente [Lula]. Em 1º de janeiro eu trouxe uma carta do rei para o presidente. Eles já tem uma conexão. O presidente Lula vai falar com o rei e acho que esse relacionamento vai se fortalecer ainda mais", acrescentou a embaixadora.





































A coroação de Charles 3º se aproxima e, com ela, os preparativos para o grande evento. Nos últimos dias, a conta oficial da família real no Instagram publicou imagens da capa do monarca e da finalização do Cadeira do Trono que será utilizado pelo rei e pela rainha consorte



*Estagiária do R7 , sob supervisão de Sofia Pilagallo Reprodução Instagram/@theroyalfamily

Em um registro postado no último domingo (30), algumas costureiras são vistas trabalhando nas capas reais. A legenda dizia: 'Um primeiro vislumbre antes do dia da coroação…' Reprodução Instagram/@theroyalfamily

As imagens aproximadas também destacam os detalhes elaborados nas capas e as insígnias reais

Reprodução Instagram/@theroyalfamily

A publicação ainda mostrou os Mantos de Estado e de Propriedade do rei e da rainha consorte. Segundo o Palácio de Buckingham, é costume que um monarca use um Manto de Estado ao chegar à Abadia de Westminster. Este manto é usado pelo soberano britânico quando ele entra na Abadia de Westminster para a coroação e na abertura anual do Parlamento. Após a coroação, o monarca muda a vestimenta para o chamado Manto de Propriedade

Reprodução Instagram/@theroyalfamily

O Manto de Estado que será utilizado pelo rei Charles, feito de veludo de seda roxo, foi usado anteriormente pelo rei George 6º, o pai da rainha Elizabeth 2ª, em sua coroação, em 1937

Reprodução Instagram/@theroyalfamily

Em relação ao local onde o Charles 3º irá se sentar, por tradição, cadeiras e tronos cerimoniais são usados para as diferentes etapas da coroação. Além da Cadeira de St. Edward, o rei e a rainha consorte estarão sentados na Cadeira de Estado e na Cadeira do Trono em diferentes pontos durante a cerimônia Reprodução Instagram/@theroyalfamily

Charles 3º será coroado rei na Cadeira de St. Edward, feita de carvalho báltico há mais de 700 anos. Ela foi usada pela primeira vez na coroação do rei Edward 2º Reprodução Instagram/@theroyalfamily

O rei e a rainha consorte se interessam por sustentabilidade e optaram por usar cadeiras feitas para coroações anteriores. As Cadeiras de Estado foram feitas para a coroação da rainha Elizabeth 2ª, em 1953, enquanto as Cadeiras do Trono foram feitas para a coroação do rei George 6º e da rainha Elizabeth, em 1937

Reprodução Instagram/@theroyalfamily

Outras cem Cadeiras de Congregação foram feitas em colaboração entre a The Royal Household, a fabricante de móveis Royal Warrant Holder N.E.J Stephenson e a The Prince's Foundation. As cadeiras foram forradas de veludo azul e apresentam as cifras das Suas Majestades

Reprodução Instagram/@theroyalfamily

As estruturas de várias Cadeiras da Congregação foram feitas por seis jovens graduados da The Prince's Foundation, instituição de caridade educacional criada pelo rei Charles em 1986. Eles utilizaram materiais e técnicas tradicionais para criar as cadeiras com carvalho britânico sustentável

Reprodução Instagram/@theroyalfamily Publicidade

Culinária simbólica

Para fazer o cardápio da comemoração, a Embaixada chamou o chef Saulo Jennings, da Casa Saulo, especialista em culinária amazônica. Ele usou uma série de elementos da cozinha da região, como o tucupi, em pratos tradicionais ingleses, como pato e cordeiro.

"O cardápio não é apenas comida. Tem muito mais coisa envolvida. Tem responsabilidades e um objetivo, que é a Amazônia ser vista e cuidada como Amazônia. Trazer esse cardápio para a coroação de um rei é falar, ter voz", destacou.