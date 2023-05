Embaixada dos Estados Unidos começa construção de nova sede, que deve ficar pronta até 2030 Terreno tem 50 mil metros quadrados, o dobro do que geralmente é cedido a outros países com representação diplomática no Brasil Embaixada dos Estados Unidos começa construção de nova sede, que deve ficar pronta até 2030

Pedra fundamental foi erguida nesta semana Embaixada dos EUA/Divulgação - 24.5.2023

Até 2030, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília vai ter uma nova sede. As obras já começaram e custarão US$ 620 milhões — mais de R$ 3 bilhões. O terreno de 50 mil m² tem o dobro do tamanho que é geralmente cedido aos países com representação diplomática no Brasil. A sede atual, que tem 6.800 m² e construções da década de 1970, será demolida em parte.

A ideia é aumentar a capacidade de atendimento ao público, como informa Tobias Bradford, porta-voz e adido de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. "Entre outros aspectos, o novo prédio acomodará até 40% mais guichês consulares, o que nos permitirá dar continuidade aos nossos já robustos esforços para prestar o melhor serviço possível aos cidadãos dos Estados Unidos, solicitantes de visto e outros visitantes brasileiros", afirmou.

O novo projeto é da arquiteta Jeanne Gang, de Chicago, nos EUA. O desenho do prédio, com formas curvas, lembra obras de Oscar Niemeyer — entre elas, a sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a 400 metros da embaixada.

"O projeto reflete a importância que damos aos 200 anos de laços diplomáticos entre o Brasil e os Estados Unidos. Depois de operar nas instalações atuais por mais de 60 anos, essa construção vai acomodar a expansão da missão dos EUA em Brasília ao longo de muitas décadas e, ao mesmo tempo, vai preservar o espírito e a estética da cidade. Ela não apenas vai melhorar a aparência das instalações como um todo, mas também vai aprimorar todos os aspectos do nosso trabalho, inclusive a interface com o público", diz Bradford.

"O projeto também é uma expressão de nossos valores e padrões. Ele não vai apenas atender aos padrões de segurança de classe mundial, mas também vai ter recursos exclusivos de sustentabilidade ambiental, incluindo energia fotovoltaica, captação e reutilização de água, design e construção ecologicamente corretos, maior espaço verde e mais árvores e flora local no complexo, além de outras formas de manifestar nosso compromisso com a sustentabilidade", afirma o diplomata.

A obra será dividida em duas etapas. Na última quarta-feira (24), a embaixadora dos EUA no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, lançou a pedra fundamental da obra, que empregará 800 pessoas.

A embaixada, em parceria com o Distrito Federal, tem ainda um projeto compensatório de revitalização urbana para "adotar" uma praça em um terreno público próximo à embaixada. O esforço acrescenta novos estacionamentos e plantações de árvores típicas do cerrado.