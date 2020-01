Embaixador do Reino Unido é detido durante protesto no Irã Rob Macaire declarou que governo iraniano se encontra numa encruzilhada. Chanceler foi preso por suspeita de organizar, provocar e dirigir ações radicais

Iranianos protestam após queda de avião Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS - 11.1.2020

O embaixador do Reino Unido em Teerã, Rob Macaire, foi preso durante um protesto contra o governo iraniano e permaneceu detido por mais de uma hora, informou neste sábado (11) o Ministério das Relações Exteriores britânico, que repudiou o ocorrido.

"A prisão do nosso embaixador em Teerã sem motivo nem explicações é uma flagrante violação da legislação internacional", afirmou em comunicado o ministro das Relaçeos Exteriores, Dominic Raab.

O chanceler britânico declarou que o governo iraniano "se encontra neste momento em uma encruzilhada".

"Pode continuar em direção ao status de pária, com todo o isolamento político e econômico que isso implica, ou reduzir as tensões e adotar um caminho diplomático de progresso", comentou.

A emissora britânica "Sky News" informou que Macaire foi preso por suspeita de "organizar, provocar e dirigir ações radicais".

De acordo com a imprensa britânica, Macaire assistia a uma vigília para homenagear as vítimas do acidente aéreo ucraniano em Teerã nesta semana, ato que se tornou um protesto contra o governo, e foi preso quando voltava à embaixada do Reino Unido.

O Irã admitiu no sábado que "involuntariamente" abateu o avião ucraniano, no qual viajavam 176 pessoas, confundindo-o com um "míssil de cruzeiro".