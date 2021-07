Embaixador do Uruguai no Brasil visita sede da Record TV Encontro institucional teve como tema o desenvolvimento comercial entre os dois países

A- A+

Da esquerda para a direita: Marcelo Cordeiro, Guillermo Valles Galmés , Martha Echarte Baraibar e Luiz Cláudio Costa Beatriz Quintas

Na tarde desta segunda-feira (26), o embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles Galmés, e a Cônsul Geral do Uruguai em São Paulo, Martha Echarte Baraibar, estiveram na Record TV, em São Paulo, em visita ao presidente do canal, Luiz Cláudio Costa.

Na conversa, Galmés falou sobre a importância da hidrovia Brasil-Uruguai, que impulsionará o comércio entre os dois países. A obra, que consiste na dragagem do Canal Sangradouro até a Lagoa Mirim (localizada na fronteira entre Brasil e Uruguai), passando pelo Canal São Gonçalo (Pelotas) e chegando a Rio Grande, será complementada pelo Porto de Taquari.

“Estamos deixando para trás essa visão de que toda exportação tem que sair do Porto de Montevidéu. Essa não é uma visão moderna, a produção tem que ter uma logística competitiva. Se tem que sair do Porto de Montevidéu que assim seja, mas se tem que sair porque é mais perto ou ecologicamente sustentável pelo Rio Grande do Sul, melhor ainda. A distância será menor, os custos serão menores e os custos ambientais também serão menores. Tanto o Uruguai quanto o Rio Grande do Sul podem ter um motor de desenvolvimento nos próximos meses e anos".

O embaixador falou ainda sobre a relação econômica entre Brasil e Uruguai. “Temos que olhar o mundo de outra forma, uma delas é ver a infraestrutura necessária. Temos que fazer vias, pontes, melhorar as ferrovias entre nossos países e olhar juntos o que podemos fazer. O Brasil tem uma potência inovadora absurda, a agricultura, por exemplo, é uma revolução poucas vezes conhecida".

O diretor nacional institucional da Record TV, em Brasília, Marcelo Cordeiro, também esteve presente ao encontro.