Embaixador dos EUA conversa com morador de rua na Sé, em SP Todd C. Chapman publicou em suas redes sociais imagens sobre sua visita a São Paulo. Momento mais marcante foi conversa com Marlon, diz

Todd Chapman e Marlon, pessoa em situação de rua em SP Reprodução Twitter

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd C. Chapman, publicou em suas redes sociais imagens sobre sua visita a São Paulo.

“Visitei São Paulo, seguindo as medidas de segurança contra a covid-19, e revi alguns bairros e amigos que fiz quando jovem e morava lá. Também pude ver como a cidade está respondendo à pandemia. Fui de Interlagos, ao Ibirapuera, à praça da Sé. Foi uma visita impactante”, escreveu Chapman.

O mais marcante de sua visita, pontuou, foi uma conversa com Marlon, pessoa em situação de rua, na escadaria da Catedral da Sé, no centro da capital paulista. “Conversamos sobre os desafios da pandemia e porque as pessoas estavam concentradas ali. Ele disse que era onde as distribuições eram feitas pelas organizações de assistência e igrejas”, relatou o embaixador.