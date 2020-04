Embraer anuncia acordo com mais um sindicato para evitar demissões Proposta de suspensão temporária dos contratos de trabalho com garantia de vínculo empregatício será levada para aprovação dos trabalhadores Embraer

Funcionários serão colocados em home office ou terão contratos suspensos Paulo Whitaker/Reuters

A Embraer anunciou nesta segunda-feira (13) acordo com o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos para garantir a manutenção dos empregos durante a pandemia do novo coronavírus.

A proposta de suspensão temporária dos contratos de trabalho com garantia de vínculo empregatício será levada para aprovação dos trabalhadores nesta terça-feira (14).

Leia mais: Acordos para reduzir jornada ou suspender contrato superam 1 milhão

Segundo a empresa, não haverá alterações na jornada e nos salários dos empregados em atividades essenciais e presenciais. Os funcionários que forem colocados no regime de home office terão redução de 25% na jornada de trabalho e nos salários, mas poderão receber até R$ 453 de ajuda emergencial do governo federal.

Os demais colaboradores terão os contratos de trabalho suspensos (layoff) por dois meses e receberão ajuda compensatória mensal, além do auxílio do governo.

“A Embraer permanecerá em contínuo diálogo com os clientes, fornecedores e governos para atender as necessidades essenciais do setor e da população, priorizando sempre a saúde e segurança dos seus colaboradores e a preservação de empregos”, declarou a empresa.

Sindicato

Em nota, o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos disse que não concorda com as medidas, mas vai levar as propostas para deliberação da categoria.

“O sindicato não concorda com a proposta apresentada pela Embraer. A empresa tem total condição de garantir o salário de todos os trabalhadores, mesmo com a fábrica parada. Ainda assim, levaremos a proposta para votação. Aqui no Sindicato, quem decide são os trabalhadores”, afirmou Herbert Claros, diretor da entidade.

Na semana passada, a Embraer anunciou acordo com o Sindiaeroespacial, que representa os funcionários das unidades da de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Taubaté, e o Sindicato dos Engenheiros, que representa a categoria em São José dos Campos, Campinas e Gavião Peixoto.