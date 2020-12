Embraer investiga ataque hacker que divulgou dados da empresa

Embraer disse que deu início de imediato a investigação Paulo Whitaker/Reuters

A Embraer disse na noite desta segunda-feira (30) que sofreu um ataque cibernético aos seus sistemas de tecnologia da informação, que resultou na divulgação de dados supostamente atribuídos à empresa durante a madrugada.

"O referido ataque cibernético foi identificado em 25 de novembro de 2020, o qual indisponibilizou o acesso a apenas um único ambiente de arquivos da companhia", afirma a fabricante de aviões em fato relevante.

Diante do ocorrido, a Embraer deu início de imediato a investigação, com o isolamento de alguns de seus sistemas e consequente impacto temporário em algumas operações.

A companhia afirma, no entanto, que continua operando com o uso de alguns sistemas em regime de contingência, sem impactos relevantes sobre as atividades. A empresa afirma ainda que avalia os impactos sobre seus negócios e terceiros, bem como as medidas a serem tomadas.

