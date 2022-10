Emprego em alta: veja mais de 12 mil vagas abertas nas áreas de saúde, varejo e alimentos 

A- A+

Empresas das áreas da saúde, varejo e alimentos oferecem 11,9 mil vagas de trabalho DRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO-28/07/2022

Empresas de grande porte e com atuação no país inteiro estão com vagas de emprego abertas para a contratação de 12.606 novos funcionários, para cargos técnicos e operacionais. A maioria das oportunidades é para atuação na modalidade presencial, nas áreas da saúde, alimentos e varejo, e em formato híbrido, para os setores de tecnologia, logística e serviços financeiros.

Quem tem formação em técnico de enfermagem pode se candidatar a uma das 304 vagas para este cargo que estão abertas na Rede D’Or, para trabalhar em unidades de tratamento intensivo, maternidade, pediatria e atendimento adulto. Há posições em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Recife.

Para concorrer, é preciso ter concluído o ensino médio e o curso de técnico em enfermagem, além de ter registro em conselho e experiência mínima de seis meses na função. Entre os benefícios oferecidos estão assistências médica e odontológica, além de vale-transporte. As inscrições devem ser feitas no site Vagas.com, onde também é possível consultar outras vagas abertas na rede de hospitais.

Ainda na área da saúde, o grupo RaiaDrogasil oferece 228 oportunidades de emprego para a função de auxiliar de reposição logística, 20 delas destinadas a pessoas com deficiência. Os postos de trabalho estão localizados em vários estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.

A empresa procura candidatatos com ensino médio completo e conhecimentos em políticas e procedimentos, mas não é obrigatório ter experiência. A cesta de benefícios é composta de assistências médica e odontológica, auxílio-farmácia, seguro de vida e vale-transporte ou fretado.

Além dessa função, a varejista do ramo farmacêutico contrata para muitos outros cargos, que vão de jovem aprendiz a posições administrativas e no atendimento nas lojas da rede. Também há oportunidades para farmacêuticos e executivos. Os interessados podem consultar as informações neste link.

No setor de alimentos, a Seara está com 70 oportunidades para a função de operador de produção, nas cidades de Rio Grande da Serra (SP) e Rio de Janeiro, dez delas exclusivas para pessoas com deficiência. Os profissionais vão trabalhar no abastecimento da linha de produção, alimentando máquinas e separando materiais. São oferecidos como benefícios assistência médica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte. As informações estão no site Vagas.com.



O Mercado Livre tem mais de 700 vagas abertas para as áreas de tecnologia, logística e serviços financeiros. As oportunidades são para diversas funções e regiões do país, para trabalhar nos formatos flexível e presencial. Algumas posições são para o banco digital Mercado Pago.

Informações sobre as vagas, requisitos e atividades podem ser encontradas na página de carreiras da empresa.