Empresa alvo da CPI tentou omitir destino de saques, sugere Coaf

Os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros em discussão durante reunião da CPI da Covid Adriano Machado/Reuters -19.08.2021

A empresa de logística VTCLOG, alvo da CPI da Covid por contratos com o Ministério da Saúde, teve diversos saques em espécies em suas contas que, segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), aparentam “artifício de burla”. O documento sinaliza que, em uma das contas, chama a atenção que os valores sacados em espécie foram de até R$ 49 mil, próximo ao limite legal de R$ 50 mil para comunicação de movimentação em espécie ao Coaf.

“Trata-se de empresa que realizou saques em espécie de valores que aparentam artifício de burla para identificação do destino dos recursos”, pontua o relatório obtido pelo R7. Nesta conta, a análise foi do período de novembro de 2020 a janeiro de 2021. A justificativa para os saques foi o pagamento de prestação de serviços. O órgão diz que a empresa poderia usar outros meios de transferência de recursos.

Ainda nesta conta, o relatório frisa que nos dias 22, 3, 24 e 28 de dezembro foram feitos saques de R$ 49 mil; nos dias 17 e 21 do mesmo mês, os valores foram de R$ 40 mil, totalizando R$ 276 mil. “A comunicação ao Coaf é justificada pela movimentação em espécie possuir característica de tentativa de burla para identificação do beneficiário final, quando poderia utilizar outros meios de transferências de recursos, além do fornecimento de informação de difícil e onerosa identificação”, relata o documento.

Em nota, a empresa afirmou que “não se manifesta sobre vazamento ilegal, irresponsável e criminoso de dados sigilosos”. “A empresa sequer teve acesso ao conteúdo e tomará todas as medidas judiciais cabíveis”, ressaltou.

Em outra conta, com análise de abril a julho de 2019, o relatório destaca 14 saques em espécie que totalizam R$ 439,9 mil. Desses, nove foram no valor de R$ 30 mil, um de R$ 30,8 mil, outro de R$ 35,5 mil e um de R$ 38,5 mil. “Segundo informações, os cheques sacados referem-se ao pagamento de serviços/fornecedores, e a movimentação corresponde a contratos firmados com órgãos do governo. Chama a atenção o volume de recursos movimentados na conta, através do recebimento e envio de transferência de valores relevantes e cheques sacados”, explica o relatório.

Os negócios da VTCLog com o Ministério da Saúde são um dos pontos que os senadores que formam o grupo majoritário na CPI querem fechar antes de concluir o relatório e enviar aos órgãos competentes, como o MPF (Ministério Público Federal). Ainda no recesso parlamentar, eles falavam que a empresa seria uma das frentes da comissão. A análise feita pelos integrantes da CPI é dos contratos e, em especial, das renovações e prorrogações.

O grupo majoritário da comissão ainda quer ouvir um representante da empresa. A CEO Andreia Lima já está com a convocação aprovada. Ela também teve a transferência de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático aprovada, e os documentos já estão em posse da comissão. Se ela for ouvida, será nas próximas três semanas, quando a intenção da cúpula é concluir os trabalhos entre os dias 15 e 25 de setembro. A elaboração do relatório está a pleno vapor, com mais de mil páginas até o momento.