Empresária Luiza Trajano descarta entrar para a política

A- A+

Luiza Trajano foi eleita uma das cem pessoas mais influentes do mundo neste ano pela revista Time NILTON FUKUDA/ESTADÃO - 15.3.2018

A empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, afirmou neste domingo (26) que não tem intenção de ser candidata a nenhum cargo nas eleições do ano que vem.

Ela participou nesta noite de uma live organizada pelo Parlatório SA — uma organização sem fins lucrativos que reúne nomes do mundo empresarial, jurídico e político brasileiro.

Ao responder um questionamento do ex-presidente Michel Temer sobre entrar para a vida pública, Luiza reafirmou que quer continuar o trabalho que faz com o grupo Mulheres do Brasil.

"Presidente Michel Temer, não sou candidata a presidente, nem a vice e a cargo nenhum. Não sou candidata, mas sou candidata a liderar uma frente de 100 mil mulheres".

Luiza ainda ressaltou que não recebeu nenhuma pessoa que a procurou com o propósito de discutir uma eventual candidatura política.

Para Luiza Trajano, é fundamental que o Brasil deixe de lado a polarização política e se cure dos traumas causados pela pandemia.

"A maioria da população não quer mais essa briga, quer um projeto para o Brasil, uma união em torno do Brasil. [...] Estamos doentes emocionalmente, é muito sério o que nós vivemos nestes dois anos. Convivemos com uma doença na porta, com desemprego, com insegurança e com um vírus que não contou porque veio, nem porque não veio, nem se ele vai embora."

Defensora ferrenha da igualdade social, a executiva destacou que as empresas terão que ter participação mais ativa no crescimento do país, com investimentos em projetos que contemplem as minorias e a preservação do meio ambiente.

"Só ganhar dinheiro para você, para sua empresa crescer e não ajudar o país, já era, acabou. Tem que ajudar o país, tem que ter projetos."

Na avaliação dela, quem não se antecipar a estes temas agora, perderá dinheiro.

"Quando chega no mercado financeiro, não adianta não querer fazer. Daqui a três, quatro anos as empresas [que não investirem [em sustentabilidade] não vão ter valor. Nada melhor para uma empresa quando ela chega no seu tempo."

Luiza Helena Trajano, de 69 anos, foi a única brasileira a figurar na lista das cem personalidades mais influentes do mundo da revista norte-americana Time neste ano.