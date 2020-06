Empresário Carlos Wizard assumirá secretaria do Ministério da Saúde Fundador da rede Wizard foi convidado pelo ministro interino, Eduardo Pazuello, para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Empresário Carlos Wizard vai assumir secretaria do Ministério da Saúde

Carlos Wizard com o ministro interino Eduardo Pazuello Reprodução/Facebook

O empresário Carlos Wizard, fundador da rede Wizard de escolas de inglês, foi convidado pelo ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, para assumir o comando da SCTIE (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos). A equipe da pasta já foi avisada sobre a nomeação do novo chefe. A assessoria de Wizard confirmou o convite à reportagem e disse que ele aceitará.

Vale lembrar, porém, que Carlos Wizard já não tem mais nenhum vínculo com a rede de ensino de idiomas Wizard by Pearson. Em nota, a assessoria da empresa informou que, "desde 2014, a Wizard está sob gestão da multinacional britânica Pearson, após aquisição que foi amplamente divulgada pela imprensa na época" (leia ao final do texto).

Wizard atua como conselheiro de Assuntos Estratégicos no ministério. O bilionário e o ministro interino da Saúde trabalharam juntos na "Operação Acolhida", que ajuda venezuelanos que cruzam a fronteira com o Brasil.

Em agosto de 2018, Wizard mudou-se de São Paulo para Boa Vista, capital de Roraima, na fronteira com a Venezuela, para atuar na operação.

A SCTIE é considerada estratégica por coordenar parcerias com a iniciativa privada para fabricação de medicamentos e outros insumos. A pasta também analisa qual produto pode passar a ser ofertado no Sistema Único de Saúde (SUS), um dos maiores mercados de medicamentos do mundo.

A pasta analisa ainda, diariamente, pesquisas sobre medicamentos testados para a covid-19, como a cloroquina.

Defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, a droga não é apontada promissora nos documentos da secretaria. A SCTIE elaborou nota técnica, no começo de abril, orientando uso da cloroquina apenas para pacientes moderados, graves e críticos da doença, desde que a aplicação seja feita em ambiente hospitalar.

Sob Pazuello, o ministério mudou radicalmente de discurso, ignorou os informes da SCTIE e passou a recomendar uso da cloroquina desde o primeiro dia de sintomas da covid-19, mesmo para pacientes que ainda aguardam a confirmação laboratorial do diagnóstico.

Nas redes sociais, Wizard escreveu recentemente que algumas regiões do Brasil "vão exigir isolamento total" contra a covid-19. "Outras não têm nenhum caso."

Após suspensão, governo reajusta em até 5,2% preços de remédios

Em vídeo de 16 de março, publicado nas redes sociais, o empresário afirmou que o "brasileiro está sendo enganado" sobre a gravidade da doença. "Alguns dizem que não passa de uma gripe, que logo vai ser curado. Gente, não é uma gripe como outra qualquer".

A SCTIE estava sem chefe efetivo desde 22 de maio, quando foi confirmada a exoneração do médico Antonio Carlos Campos de Carvalho, que ocupou o cargo por menos de um mês. Ele pediu para deixar o governo, entre outros motivos, por opor-se à vontade de Bolsonaro de ampliar o orientação sobre uso da cloroquina.

Leia a nota da empresa Wizard by Pearson à imprensa:

"Como assessoria de imprensa da rede de ensino de idiomas Wizard by Pearson, gostaríamos de reforçar que não há nenhum vínculo entre a marca e o empresário Carlos Martins. Desde 2014, a Wizard está sob gestão da multinacional britânica Pearson, após aquisição que foi amplamente divulgada pela imprensa na época.

Apesar disso, desde o início da semana temos sido procurados por veículos de imprensa que solicitam confirmação e/ou comentários sobre notícias que vêm sendo veiculadas a respeito do empresário. Além disso, alguns veículos chegaram a publicar matérias citando Carlos Martins como dono da Wizard.

Dessa forma, salientamos que não há qualquer vínculo da Wizard com o empresário Carlos Martins, com nenhum governo, nem com partidos políticos. Contamos com a colaboração de vocês e também nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, de forma a evitar que a marca seja indevidamente associada a fatos com os quais não tem nenhuma relação."

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.