Empresário de Brasília é preso por suspeita de pornografia infantil Material foi apreendido na casa do suspeito, no Lago Sul. Em fase anterior da operação, técnico do Senado também foi preso Empresário de Brasília é preso por suspeita de pornografia infantil

Material de pornografia foi apreendido em uma mansão no Lago Sul, bairro nobre de Brasília PCDF/Divulgação

Um empresário do ramo hoteleiro do Distrito Federal foi preso em flagrante por suspeita de armazenamento de pornografia infantil. A prisão aconteceu, nesta quarta-feira (2), dentro da casa do acusado, no Lago Sul, bairro nobre da capital. A terceira fase da Operação Downloader, da Polícia Civil, apreendeu um computador e celular com o material de exploração sexual infantojuvenil.

O suspeito já estava sendo investigado pela DRCC (Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos). De acordo com a polícia, o empresário confessou que baixava o material há quatro anos para "deleite pessoal".

O investigado foi autuado em flagrante pelo delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil (Art 241-B, do ECA). Se for condenado, o homem pode pegar quatro anos de prisão pela divulgação de material de pornografia infantil e seis anos por cada compartilhamento.

Outros presos

No ano passado, a primeira fase da Operação Downloader prendeu em flagrante um homem, em Samambaia, por armazenar 2.500 arquivos, entre vídeos e fotografias, relacionados à pornografia infantojuvenil.

Já na segunda etapa, um técnico legislativo do Senado Federal de 31 anos foi preso, em casa, no Riacho Fundo II, na semana passada. Na ocasião, o homem confessou que armazenava o material há dois anos.

Todos os suspeitos foram encaminhados para a carceragem da PCDF onde permanecem à disposição da Justiça.