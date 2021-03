Empresas de TI oferecem vagas para contratação

A- A+

Elevação no número de pessoas que trabalham de forma remota, reflexos da pandemia do covid-19 foto:Pxhere

O setor da Tecnologia da Informação cresceu de forma exponecial no contexto atual em que estamos vivendo, onde a pandemia do novo coronavirus atingiu diversos setores, na contramão o mercado tecnológico gerou um aumento de 310% em vagas, pois muitas pessoas passou a comprar e a ultilizar os meios onlines. De acordo com a associação Brasileira de Empresas de tecnologia da informação e Comunicação (Brasscom), a pandemia acelerou a adoção de tecnologia no trabalho e tem impulsionado setores de baixa tecnologia se tornar digital.

O setor de Tecnologia é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo. Segundo dados do Banco Mundial, a XP, por exemplo está com um programa #XPdequalquerLugar e está em um processo de estruturação, eles aderiram o conceito de contratação relâmpago como forma de acelar a entrada de novos profissionais na área, são mais de 100 vagas na área tecnológica e para participar, os interessados devem acessar a página https://grnh.se/daef37ba2us, preencher o formulário e anexar o curiculo.

O processo seletivo é dividido em etapas que são espaçadas ao longo dos dois finais de semana e pessoas de todo o pais poderão se inscrever. Informações detalhadas sobre as vagas e como se candidatar serão divulgadas ao longo do ano em https://www.xpinc.com/carreiras/#/

A XP, anuncia também a abertura de 60 vagas de estágio e as inscrições vão até o dia 19 de março, são direcionadas a pessoas que estejam atualamente matriculadas em curso de graduação de instituição de ensino superior no Brasil, com previsão de formatura em 2022 ou 2023. Os candidatos precisam ter disponibilidade de 30h semanais para o estágio, estar aptos a começar em maio de 2021 e podem residir em qualquer lugar do País, já que as oportunidades são remotas. Para mais informações, acesse: www.xpinc.com.

A Sky.one, anuncia a abertura de mais de 40 vagas de emprego ela é uma das 10 melhores empresas segundo o ranking Top 25 Startups LinkedIn Brasil e detentora do selo Great Place To Work,u ma startup especializada no desenvolvimento de plataformas que automatizam e facilitam o uso da computação em nuvem e a migração de sistemas para cloud.

O processo seletivo acontecerá remotamente e contará com seis etapas: contato telefônico para entendimento do momento do candidato, testes, entrevista com RH, entrevista com gestor, apresentação de case e contratação. Para se candidatar, os interessados devem enviar seus currículos através do site (www.skyone.solutions).

