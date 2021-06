Enel flexibiliza as condições de pagamento da conta de luz Entre as facilidades oferecidas pela companhia estão o parcelamento dos débitos em aberto e descontos na conta de luz

O parcelamento para dívidas em aberto com qualquer prazo pode ser feito em até 10 vezes Divulgação/ Enel

A Enel Distribuição São Paulo, concessionária de energia elétrica que atua em 24 municípios da Grande São Paulo, está flexibilizando as condições de pagamento da conta de luz para os seus consumidores, diante das dificuldades financeiras impostas pela pandemia do novo coronavírus e o anúncio recente da bandeira tarifária vermelha patamar 2. Entre as facilidades oferecidas pela companhia estão o parcelamento dos débitos em aberto, descontos na conta de luz e um programa de cashback em parceria com o Picpay.

O parcelamento para dívidas em aberto com qualquer prazo pode ser feito em até 10 vezes, sendo uma entrada e mais nove parcelas. Os valores podem ser pagos na própria conta de luz ou por meio do cartão de crédito. Os consumidores podem consultar os débitos por meio da agência virtual e pela Central de Atendimento 0800 72 72 120.

Os clientes residenciais e empresas de pequeno e médio porte podem renegociar suas dívidas acessando o Portal de Negociação, pelo aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS

Caso o consumidor prefira comparecer presencialmente a uma das lojas de atendimento da distribuidora, deverá realizar o agendamento prévio pelo site da companhia ou pelo aplicativo Enel SP, optando pelo dia, horário e local mais próximo.

Todas as negociações são realizadas em ambiente seguro e o cliente tem acesso ao Termo de Confissão de Dívidas, com todos os detalhes das condições em que o parcelamento foi realizado. Essas ações garantem a transparência, segurança e facilidade do serviço para todos os clientes.

Campanhas de parcelamento e de desconto

Até o final de junho, a Enel Distribuição São Paulo está com duas campanhas no ar para reduzir o valor da conta de luz, ajudando os clientes neste momento econômico desafiador imposto pela continuidade da pandemia no novo coronavírus, e que podem ser realizadas de forma fácil e ágil.

Para clientes com débitos em atraso há mais de 180 dias, a Enel Distribuição São Paulo prorrogou até 30 de junho a campanha de 40% de desconto no valor da dívida, oferecendo parcelamentos em até seis vezes (entrada + cinco parcelas). A negociação extraordinária é válida para todas as classes de consumo, inclusive comerciais, industriais e do setor público.

A negociação pode ser feita online, de forma rápida e fácil, pelo portal de negociação da Enel Distribuição São Paulo, acessível no site da companhia. Os clientes também podem negociar os débitos pela Central de Atendimento 0800 72 72 120 ou presencialmente, nas lojas de atendimento, mediante agendamento prévio.

Por meio de uma parceria com o PicPay, consumidores da distribuidora que usarem o aplicativo pela primeira vez para pagar a fatura com cartão de crédito podem participar de um programa de cashback. A parceria, que facilita o pagamento de contas de luz, visa fomentar o uso dos canais digitais de pagamento e incentivar a adimplência, sendo válida até o dia 30 de junho. O benefício vale tanto para clientes adimplentes quanto para os inadimplentes.

Os consumidores que optarem pela modalidade de pagamento de crédito à vista no PicPay terão direito a um crédito (cashback) de 40% do valor da conta de luz, limitado a R$ 15,00. Outra possibilidade oferecida na parceria é o parcelamento da conta de energia em até 12 vezes, recebendo cashback de até 20% do valor da fatura, conforme previsto no regulamento da nova campanha. Para mais informações sobre o regulamento da parceria, o cliente pode acessar o site da Enel

Como o cashback só é concedido apenas no primeiro pagamento ou parcelamento no app PicPay, caso tenha mais de uma conta em aberto, o cliente pode acessar a agência virtual e emitir a segunda via com todos os débitos agrupados na mesma fatura. Assim, o consumidor pode aproveitar melhor esta oportunidade, obtendo um desconto mais elevado.