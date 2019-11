Enem 2019: No Twitter, MEC erra horário de abertura dos portões

A conta oficial do Ministério da Educação errou o horário de abertura dos portões Reprodução/MEC

A conta oficial do Ministério da Educação no Twitter errou o horário de abertura dos portões do Enem 2019. Em publicação feita às 11h05 desse domingo (03), o MEC afirmou: "A abertura dos portões iniciou às 12h no horario oficial de Brasília (DF). A aplicação das provas começa às 13h20. O MEC deseja sucesso no exame!"

Internautas imediatamente corrigiram a informação e a publicação foi apagada.

Apesar de não haver confirmação oficial, é provável que o erro esteja relacionado ao adiantamento automático de alguns relógios durante a noite de hoje.

A confusão de horários fez com que um número maior de estudantes chegasse mais cedo aos locais onde a prova será aplicada.

Outras informação do Enem 2019, você acompanha em tempo real aqui no R7.