Enem 2020: aluno poderá cadastrar foto após fazer inscrição, diz Inep

Inscrição do Enem foi prorrogada até quarta-feira (27)

As fotos solicitadas para identificação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 poderão ser alteradas ou inseridas após o período de inscrições, segundo informou nesta sexta-feira (22) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). "Nenhum participante será prejudicado", disse o Inep, em nota.

O prazo de inscrição do Enem, que terminaria nesta sexta, foi prorrogado até as 23h59 de quarta-feira (27). O boleto poderá ser pago até quinta (28).

Devido ao grande número de acessos ao sistema do Enem nos últimos dias, todas as fotos inseridas foram armazenadas no banco de dados do Inep. Entretanto, elas poderão ser alteradas na Página do Participante após a inscrição.

É importante lembrar que a foto é obrigatória e deve ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. Não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros ou artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares).

A fotografia deve mostrar o rosto inteiro do participante com uma boa iluminação e foco, nos formatos de arquivo JPEG e PNG, com tamanho máximo de 2 MB. Imagens em PDF não serão permitidas.