Enem 2020 teve duas questões anuladas pelo Inep; veja

Enem teve duas questões anuladas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2020) teve duas questões das provas do segundo dia anuladas: uma de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e uma questão de Matemática e Suas Tecnologias. O gabarito oficial foi divulgado nesta quarta-feira (27).

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), a anulação de um item não compromete o processo de estimação da nota das participantes. Isso porque o cálculo estatístico da nota do Enem, de acordo com a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI), considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade, e ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item.

O número correspondente das questões anuladas varia em função do tipo de caderno, assim:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

Caderno 5 - Amarelo - Questão 114

Caderno 6 - Cinza - Questão 129

Caderno 7 - Azul - Questão 135

Caderno 8 - Rosa - Questão 94

Caderno 11 - Laranja - Questão 94

Caderno 12 - Verde - Questão 94

Matemática e suas Tecnologias:

Caderno 5 - Amarelo - Questão 141

Caderno 6 - Cinza - Questão 156

Caderno 7 - Azul - Questão 157

Caderno 8 - Azul - Questão 143

Caderno 11 - Laranja - Questão 143

Caderno 12 - Verde - Questão 94