Enem: veja o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição

Estudantes sem isenção devem pagar taxa de R$ 85 para fazer o Enem 2019 Wikimedia Commons

O Inep divulgou nesta quarta-feira (17) a lista de estudantes que conseguiram a isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2019. O candidato deve acessar a Página do Participante para obter o resultado.

Mais de 3,6 milhões de estudantes entraram com pedidos de isenção neste ano. A taxa cobrada teve um reajuste de R$ 3 e será preciso desembolsar R$ 85 para prestar a prova.

Os estudantes que não tiveram a solicitação aceita podem entrar com recurso, no período de 22 a 26 de abril, na Página do Participante. O resultado do recurso será divulgado a partir de 2 de maio no mesmo endereço.

Para participar do exame, os estudantes, com ou sem isenção da taxa, devem fazer a inscrição no período de 6 a 17 de maio. A prova segue sendo aplicada em dois domingos seguidos. Neste ano, o Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Os locais de provas serão divulgados no mês de outubro.

As notas do Enem podem ser usadas para ingressar em instituição pública pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), para obter bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior pelo ProUni (Programa Universidade para Todos) e para obter financiamento pelo Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).