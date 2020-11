Energia será 100% restabelecida no Amapá em 10 dias, diz ministro Afirmação foi dada por Bento Albuquerque nesta sexta-feira (6). Estado sofre com a falta de luz que atinge mais de 15 cidades há 60 horas

Na imagem, ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia) Isac Nóbrega/PR - 02.04.2020

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou nesta sexta-feira (6) que estima 10 dias para reestabelecer 100% da energia elétrica no Amapá, que sofre apagão há mais de 60 horas.

“Em até 10 dias nós pretendemos restabelecer 100% da energia no Amapá”, afirmou Albuquerque aos jornalistas ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ambos estão no Estado para buscar soluções para o problema que afeta habitantes de ao menos 15 municípios.

Leia mais: Apagão elétrico em 15 cidades do Amapá mobiliza senadores

O gabinete de crise do governo federal para reverter o apagão lançou uma série de propostas – entre elas, o restabelecimento de 70% na energia do Amapá ainda na quinta-feira (5). No entanto, o governo fracassou no objetivo.

O ministro disse que o objetivo ainda está em curso e que “não deu certo porque é complexo”. “O equipamento já foi reparado na sua parte física, e agora está havendo a filtragem do óleo do equipamento. Para se ter noção do volume, são 45 mil litros de óleo, e tem que ter certeza de que está em condições de operação”, argumentou.

“E é isso que nós estamos trabalhando e acreditamos que até o final do dia de hoje tenhamos esse transformador em operação novamente”, acrescentou Albuquerque.