Enfermeira deverá ser primeira pessoa a tomar CoronaVac no País A mulher de 54 anos, que trabalha no Instituo Emílio Ribas, em São Paulo, receberá o imunizante depois que a Anvisa aprovar o seu uso emergencial.

A- A+

Uma enfermeira negra será a primeira pessoa a tomar a vacina CoronaVac no Brasil, segundo apurou o R7 com fontes no governo do estado de São Paulo.

A mulher escolhida para receber a vacina tem 54 anos Willy Kurniawan/Reuters - 14.01.2021

A mulher de 54 anos, que trabalha no Instituo Emílio Ribas, em São Paulo, receberá o imunizante depois que a Anvisa aprovar o seu uso emergencial.