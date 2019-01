Engenheiros que atestaram segurança de barragem são presos

Giuliana Saringer, do R7

Mandados foram expedidos pela Justiça de MG Pablo Nascimento/R7 MG

Dois engenheiros que teriam atestado a segurança da barragem que rompeu em Brumadinho (MG) foram presos na manhã desta terça-feira (29) na zona sul de São Paulo. A informação foi confirmada pela Record TV.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Estadual de Minas Gerais e cumpridos pelo MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e pela Polícia Civil de São Paulo.

A Justiça cumpre mais três mandados de prisão temporária, todos em Minas Gerais, e sete de busca e apreensão em sedes de empresas e residencias de pessoas envolvidas.

As autoridades investigam se os documentos feitos por empresas contratadas pela Vale, que atestavam a segurança da barragem, podem ter sido fraudados.

Os nomes dos engenheiros não foram divulgados.

O rompimento da barragem I da mina do Córrego do Feijão deixou pelo menos 65 mortos até o momento. Além disso, as autoridades ainda buscam por 279 desaparecidos.

