'Ensino híbrido não vai resolver 1,5 ano sem escola', diz pesquisador

Apesar de dedicar toda a sua carreira à pesquisa do uso da tecnologia na educação, Paulo Blikstein acha que a lição da pandemia é valorizar mais o professor. Não que o especialista em educação e ciência da computação da Universidade Columbia, em Nova York, defenda crianças em bolhas analógicas.

"A tecnologia é uma ferramenta muito poderosa de criação, de motivação e empoderamento", explica Blikstein - criador do primeiro programa acadêmico de educação maker do mundo, o FabLearn. "Mas não adianta pegar uma aula tradicional, da qual o aluno já não gosta muito, e colocar numa telinha de celular de 5 centímetros."

Para ele, não existe mais a discussão sobre se a tecnologia vai estar na escola e, sim, como. E a resposta são vídeos que as crianças possam fazer com celular sobre problemas da sua comunidade, fotos da vegetação da região, entrevistas com a família, projetos de robótica e programação.

"Tem essa coisa messiânica de que o ensino híbrido vai nos salvar, que vai recuperar um ano e meio fora da escola. O que vai de fato recuperar é o contato de alunos com professores, a ressocialização na escola", diz ele, que assina um relatório sobre o assunto feito para uma parceria entre o grupo D3e, Todos Pela Educação e laboratório Transformative Learning Technologies, de Columbia.

Blikstein diz ainda se preocupar com a segurança dos dados dos estudantes, já que grandes empresas de tecnologia entraram em massa nas escolas durante a pandemia, sem legislação no país.

"Imagina se tivesse um sujeito da empresa X sentado em cada sala de aula, anotando tudo o que acontece com as crianças, tirando foto delas, vendo suas notas, seria um escândalo. Mas como é tudo pelo computador, a gente acha que tudo bem."

Com a volta às aulas neste segundo semestre, a tecnologia vai estar cada vez mais presente na escola?

No Brasil, alunos de escolas particulares e de algumas regiões voltam em situação melhor, por estarem em situação de privilégio. Tiveram aprendizado diferente com pais, família e internet. Mas tem um contingente muito grande de crianças sem condições de conectividade, sem quarto, mesa, computador. Eles voltam não só tendo perdido o ano como esquecido muitas coisas.

E qual a saída para isso?

São necessárias políticas públicas planejadas e realistas para recuperá-los. Vejo muito essa visão messiânica, dizendo que a gente vai usar o ensino híbrido para recuperar perdas de um ano e meio. Não tem tecnologia nenhuma para recuperar o estar longe da escola. E, sim, o contato dos alunos com professores, a ressocialização.

O ensino híbrido não funciona?

O ensino híbrido virou uma jabuticaba, as pessoas estão fazendo uma grande confusão. Tem algumas modalidades híbridas de educação que funcionam. Por exemplo, fazer projetos na sua comunidade, na sua casa, trazer dados de fora para a escola, assistir a um vídeo ou até a uma aula numa quantidade em torno de 10% do tempo da presencial. Entrevistar pessoas em casa ou pelo zoom. Se for um ensino criativo e híbrido, tudo bem, mas se for mais do mesmo, um pouco online e outro na sala de aula, não tem sentido nenhum.

Qual será a solução, se todas as crianças ainda não puderem estar na escola todos os dias por causa dos protocolos?

Deveríamos estar pensando em fazer projetos. Vamos pedir para a criança usar o celular para tirar fotos da comunidade, fazer um vídeo dos problemas, tirar foto da vegetação, fazer filme sobre os pratos que sua mãe cozinha, projetos que dialoguem com a vida dela, dos familiares. Há mil possibilidades de uma educação mais relevante, que também usa tecnologia e é pouco aproveitada. Ao contrário, o que se está fazendo é pegar a aula tradicional, de que o aluno já não gosta muito, e colocar numa telinha de 5 centímetros do celular. Mandar o aluno ficar horas vendo isso e depois fazer um monte de exercícios é pedir para ele se desmotivar, sair da escola.

Em um relatório recente você diz que não se discute mais se a tecnologia vai estar na escola, mas, sim, como. É disso que está falando?

Sim. Antigamente, o computador entrava na escola quando o governo falava que ia fazer salas de informática, o governo tinha esse monopólio de colocar a tecnologia. Hoje ela já está na escola, por alunos que já têm celular ou por empresas que fazem projetos com escolas. Não é mais o "se", tem de pensar no "como". Os alunos têm celular, então vamos mandar fazer pesquisas de campo. Tem de usar de forma interessante, não é pra ler PDF ou fazer prova de múltipla escolha no tablet.

O que fica de lição da pandemia para a tecnologia?

O que fica de lição é que, primeiro, tem de levar a sério essa desigualdade de conectividade e acesso. A escola não tinha internet, mas isso nunca tinha sido posto à prova. É uma lição de casa enorme conseguir oferecer para as crianças o mesmo ponto de partida.

O que se aprendeu, no caso?

Ela mostrou para algumas empresas que achavam que as crianças iam ficar em casa e aprender no seu próprio ritmo... isso foi um desastre. A gente não quer esse mundo dos utopistas da tecnologia, a gente quer o mundo em que as crianças vão para a escola, se sujem e convivam, aprendam de outras pessoas, conversem com outras crianças. A escola não é só lugar de aprender o conteúdo, mas de ser cidadão.

