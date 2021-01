Entenda como vai funcionar a eleição à presidência da Câmara No Salão Verde, serão colocadas 18 urnas, enquanto que no Nobre, três - destinadas para parlamentares do grupo de risco a covid-19

Eleição para presidência da Câmara ocorre em 1º de fev. Antonio Cruz / Agência Brasil

A Câmara dos Deputados se prepara para a realização da eleição à presidência, marcada para a próxima segunda-feira (1º de fevereiro) às 19h. Os dois principais candidatos são Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi (MDB-SP), patrocinado pelo atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Os salões Verde e Nobre serão reservados para a instalação das urnas da sessão de eleição da nova Mesa Diretora. No primeiro espaço, estarão disponíveis 18 urnas e, no segundo, três – para uso dos parlamentares pertencentes aos grupos de risco.

A Câmara informa que não há como prever um número exato de servidores em atividade presencial nem de pessoas no dia da votação, no entanto, Maia já disse em coletiva de imprensa que o pleito poderá envolver a circulação de até três mil pessoas.

Em meio ao registro de casos de covid-19 por variante do coronavírus em Amazonas e São Paulo, a reportagem questionou a Casa sobre as medidas e protocolos a serem adotados para evitar a disseminação do vírus.

Para o dia da eleição, a Câmara informou que será feita uma aplicação adicional de sanitização das áreas por aspersão de vapor de quaternário de amônia em todos os espaços utilizados durante o processo eleitoral.

“A higienização mecânica com hipoclorito e álcool 70% será realizada ao longo do dia, sempre que for necessário. Vaporizadores com álcool 70%, líquido, estarão disponíveis em todas as cabines de votação, assim como totens de álcool em gel nos espaços dos salões e próximos às cabines de votação. A equipe de limpeza de plantão higienizará a cabine eleitoral periodicamente ou a pedido do parlamentar”, disse.

Além de Lira e Baleia, estão na disputa: Alexandre Frota (PSDB-SP); André Janones (Avante-MG); Capitão Augusto (PL-SP); Fábio Ramalho (MDB-MG); General Peternelli (PSL-SP); Luiza Erundina (Psol-SP) e Marcel Van Hattem (Novo-RS).

O pleito vai definir os ocupantes dos seguintes cargos: presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários, além de quatro suplentes. Os postos são distribuídos entre os partidos com base na representação partidária. O voto é secreto.

A sessão só é aberta ao atingir quórum necessário, 257. Em primeiro lugar, elege o presidente da Casa – caso não consiga a maioria absoluta, o pleito vai para segundo turno, entre os dois mais votados. Na sequência, vota-se os demais cargos.

Segue, abaixo, o cronograma estabelecido para a eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da 56ª Legislatura (2021/2023):

- Prazo limite para eventual formação de blocos parlamentares - 1º de fevereiro de 2021, até as 12 horas;

- Data e hora da Reunião de líderes para a escolha dos cargos da Mesa - 1º de fevereiro de 2021, às 14 horas;

- Prazo limite para o registro das candidaturas e sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica - 1º de fevereiro de 2021, até as 17 horas;

- Data e hora da eleição da Mesa Diretora – 1º de fevereiro de 2021, às 19 horas.