Entregadores de aplicativos protestam na porta da casa de Maia Eles tinham uma reunião com o presidente da Câmara para pedir aprovação do PL 1665, mas encontro foi desmarcado e não tem outro horário

Entregadores de aplicativos protestam na porta da casa de Maia Associação dos Motofretistas Autônomos e Entregadores do DF/Divulgação

Entregadores de aplicativos protestaram nesta quarta-feira (16) na frente da residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Eles ficaram insastisfeitos com a mudança de horário de uma reunião que teriam com Maia, articulada pela líder do Psol na Câmara, deputada Sâmia Bomfim (SP).

O encontro estava marcada para as 10h. A assessoria de Maia diz que foi remarcado, mas ainda não informou o novo horário.

Segundo o presidente da Associação dos Motofretistas Autônomos e Entregadores do DF, Alessandro da Conceição Calado, entregadores de 12 Estados vieram a Brasília para a reunião, que foi desmarcada poucos minutos antes do horário marcado. Segundo ele, vários trabalhadores desmarcaram seus compromissos, e não têm dinheiro para ficar na cidade até um eventual reagendamento.

Para a líder do PSOL na Câmara, Sâmia Bomfim (SP), os entregadores vieram a Brasília esta semana para reivindicar a aprovação do PL 1665, que garante proteção à categoria durante a pandemia, e prevê também melhores condições de trabalho e segurança.

"Cada dia longe de suas cidades sem trabalhar representa menos dinheiro para o sustento de suas famílias. Por isso, seguimos apelando ao presidente da Câmara para que compreenda a situação desses trabalhadores. Seguimos mobilizados na busca por uma reunião ao menos com algum membro da Mesa Diretora ou da presidência da Câmara", disse.