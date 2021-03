Entregas de vacinas a Estados serão semanais, diz Ministério da Saúde

Brasil | Alessandro Saturno e Daniela Matos, da Record TV, com Mariana Londres, do R7

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao lado de secretários em reunião virtual com os governadores Divulgação/Ministério da Saúde

O ministério da Saúde apresentou, neste sábado (13), um novo cronograma de entrega de vacinas a governadores, com entregas semanais. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com os governadores por videoconferência.

De acordo com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), o cronograma apresentado é da vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz até julho.

Também foi confirmada a entrega de dois lotes da vacina da AstraZeneca pelo Consórcio da OMS e da Bharat Biotech. Ficou acordado que as 37 milhões de doses da vacina Sputnik V compradas pelo Consórcio Nordeste façam parte do Plano Nacional de Imunização (PNI), com entregas previstas a partir de Abril. A Sputnik V ainda precisa de aprovação da Anvisa.