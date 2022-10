Entrevista e comícios estão entre as atividades dos presidenciáveis; veja a agenda desta quinta Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concederá entrevista para uma rádio; Jair Bolsonaro (PL) fará comício em duas cidades do Rio de Janeiro Entrevista e comícios estão entre as atividades dos presidenciáveis; veja a agenda desta quinta

Lula e Bolsonaro, candidatos que disputarão a Presidência da República no segundo turno TSE/Divulgação - MONTAGEM/LUCE COSTA/ARTE R7

Os candidatos à Presidência da Republica, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), reservaram esta quinta-feira (27) para entrevista, carreata e comícios.

A três dias do segundo turno, Bolsonaro fará uma carreata em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, às 11h. Em seguida, ele realizará um comício na praça da Matriz, em São João de Meriti, às 12h30. Na capital fluminense, o chefe do Executivo federal promoverá outro discurso a apoiadores. O ato será no bairro de Campo Grande, às 16h.

Leia também Moraes rejeita ação sobre inserções em rádios por falta de provas

Na agenda de campanha reservada para esta quinta, o ex-presidente Lula concederá uma entrevista para uma rede de rádios FM, às 8h. A gravação será transmitida para nove estados (Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo), além do Distrito Federal.