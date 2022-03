Entrevista: personal que agrediu mendigo ainda não conversou com a esposa Eduardo queixa-se de que memes sobre o caso abalam a família; segundo ele, a mulher está internada por causa de surto psicótico Entrevista: personal que agrediu mendigo ainda não conversou com a esposa

Fred Linhares entrevista o personal trainer Eduardo Alves Emerson Fraga/R7 - 17.3.2022

A Record TV e o R7 conversaram, com exclusividade, com o personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, que ficou conhecido após agredir violentamente um morador de rua que estaria tendo relações sexuais com sua mulher dentro do carro dela em uma via de Planaltina, no Distrito Federal. O caso aconteceu na última segunda-feira (14). Ele disse que pensou que a esposa estava sendo estuprada pelo homem.

Eduardo, que está confuso e com o braço machucado, disse que ainda não conversou com a mulher, Sandra. Ela está, segundo o marido, internada em um hospital psiquiátrico por causa de um surto psicótico. De acordo com ele, Sandra ainda não foi ouvida pela polícia.

O morador de rua foi retirado da região pelo governo do Distrito Federal depois que desconhecidos o procuraram em um abrigo com tom ameaçador.

Confira o vídeo da entrevista do personal ao apresentador Fred Linhares: