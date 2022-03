'Equilíbrio é posição mais sensata', diz Bolsonaro sobre guerra

A- A+

Live do presidente Jair Bolsonaro Reprodução/Redes Sociais

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (3) que não vai mudar a postura diante da guerra entre Rússia e Ucrânia e que deve manter a posição de neutralidade, sem condenar a ação das tropas russas no território do país vizinho.

"Muitos cobram que eu tenha uma posição mais firme. O Brasil continua em posição de equilíbrio. Temos negócio com os dois países. Não temos capacidade de resolver esse assunto. O equilíbrio é a posição mais sensata por parte do governo federal", afirmou o presidente, em live nas redes sociais.

Nesta quinta, o presidente conversou com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson e ambos concordaram com um cessar-fogo imediato na Ucrânia, informou o governo do Reino Unido. O presidente evitou esse assunto na live e disse apenas que torce pela paz entre russos e ucranianos.

"Torcemos e, no que for possível, nós faremos pela paz. A guerra, realmente, não vai produzir efeitos benéficos para nenhum dos dois países, muito menos para o mundo. Qualquer conflito, como está havendo esse agora, as consequências estão aí. O preço do petróleo lá fora disparou", comentou Bolsonaro.

Segundo o presidente, o Brasil vai criar problemas caso tente interferir na guerra, e pode prejudicar o seu comércio exterior. "Nós torcemos pelo fim do conflito. Nós somos da paz. E temos que ter muita responsabilidade nessas questões. Nós não podemos, ao buscar solução para um problema lá fora que passa muito mais pelos contendores do que por nós, trazer problema maior para o nosso solo pátrio aqui."