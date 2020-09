Equipe de Weintraub comemora melhora no Ideb do Ensino Médio Apesar de meta não ter sido alcançada, indicador cresceu em um ano o mesmo do que em 12 anos em função de avaliação por escola

Equipe de Weintraub comemora melhora no Ensino Médio Marcos Corrêa/PR - 04.02.2020

A equipe do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub comemorou nesta terça-feira (15) a melhora no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2019 e do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) 2019.

Para integrantes da equipe que comandou o MEC entre janeiro de 2019 até junho de 2020, a melhora se deu graças ao novo formato da avaliação, que passou a ser feita em todas as escolas e não por amostragem. Além do novo formato permitir saber onde estão as melhores e as piores escolas, as escolas se sentiram incentivadas a melhorar o desempenho, pois terão o resultado individualizado.

Nos últimos 12 anos, até 2018, o Ideb do Ensino Médio cresceu 0,4. A mesma evolução foi registrada em apenas um ano, entre 2018 e 2019. Apesar da melhora, o Ideb para o Ensino Médio de 2019 ficou em 4,2, abaixo da meta para ano, que era de 5 pontos.