Equipe econômica comemora placar de votação da Previdência Aprovação do texto com 379 votos foi recebida com euforia no gabinete do ministro da Economia, Paulo Guedes

Guedes agradeceu aos membros da sua equipe Adriano Machado/Reuters - 04.01.2019

A aprovação do texto-base da reforma da Previdência com ampla margem em votação na Câmara dos Deputados foi recebida com euforia no Ministério da Economia e aplausos no gabinete do ministro Paulo Guedes.

Em condição de anonimato, a fonte apontou que o placar de 379 votos a favor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) foi melhor que a mais otimista das previsões no ministério. Era preciso o voto de pelo menos 308 dos 513 deputados.

Guedes recebeu palmas e retribuiu com "parabéns" aos membros da sua equipe.

Na quinta-feira, o ministro se reunirá com seus secretários para alinhar a atuação da Economia daqui para frente vencida a que era considerada a maior batalha para endireitar as contas públicas.

Nesse sentido, o ministério também lançará um site com as medidas que tomará, a exemplo do que fez o Banco Central com a Agenda BC+, posteriormente rebatizada de BC#.

A votação sobre a reforma foi encerrada após o primeiro destaque ao texto. Outros destaques serão votados na quinta-feira, para concluir o primeiro turno. Após a reforma terminar de ser votada em dois turnos na Câmara dos Deputados, ainda precisa passar pelo mesmo rito no Senado.

